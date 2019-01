Ich muss das tun, was meine Wähler in meinem Wahlkreis mir mitgegeben haben, sonst bin ich weg Katarina Barley über das britische Wahlrecht

Die Abgeordneten der Labour-Partei seien "auf den beiden entgegengesetzten Polen" in der Brexit-Frage. Dennoch mit einer Stimme als Oppositionspartei zu sprechen, sei laut Barley die deutsche Logik. In Großbritannien sei es dagegen so: "Wenn man sich nicht an die Wähler in seinem Wahlkreis hält, wird man beim nächsten Mal nicht mehr wiedergewählt." Die Parlamentarier gehen daher mit der Einstellung in die Abstimmung: "Ich muss das tun, was meine Wähler in meinem Wahlkreis mir mitgegeben haben, sonst bin ich weg".