Theresa May hatte am Vormittag gesagt, die EU müsse sich "nur noch einen Schritt bewegen". "Entscheidungen, die die Europäische Union in den nächsten Tagen treffen wird, werden einen großen Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung haben", sagte die Premierministerin in Grimsby. In Brüssel waren diese Worte als Versuch verstanden worden, der EU den Schwarzen Peter für ein eventuelles Scheitern der Verhandlungen zuzuschieben. Es wird erwartet, dass Theresa May sich am Montag in Brüssel mit Jean-Claude Juncker trifft.