Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat die Forderungen des neuen britischen Premierministers Boris Johnson als "inakzeptabel" zurückgewiesen. In einem Brief an die 27 EU-Staaten, der dem ZDF vorliegt, reagiert Barnier damit auf die Rede Boris Johnsons im britischen Unterhaus. Darin hatte Johnson die Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU verworfen und Neuverhandlungen gefordert. Großbritannien werde nur in Verhandlungen einsteigen, wenn der "Backstop", die Notfall-Regelung für die irisch-nordirische Grenze, komplett gestrichen werde. Dazu aber sei die EU nicht bereit, macht Barnier klar, das Brexit-Abkommen werde nicht neu verhandelt.