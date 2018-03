Bei Leader handelt es sich um ein EU-Programm, das im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) umgesetzt wird. Die Besonderheit an Leader ist der sogenannten Bottom-up-Ansatz. Danach können Leader-Projekte nur innerhalb einer Förderkulisse, eines sogenannten Aktionsgebietes, gefördert werden. Die Entscheidung darüber, ob ein Vorhaben tatsächlich in die Leader-Förderung gelangen soll, trifft ein Auswahlgremium, die sogenannte Leader-Aktionsgruppe (LAG). Vorhaben zur Barrierefreiheit besitzen in Leader einen hohen Stellenwert.

In den Regionalen Entwicklungskonzepten der baden-württembergischen Leader-Aktionsgruppen spielt das Thema eine wichtige Rolle. Zudem wurden in Leader 2007-2013 zahlreiche Projekte in den acht damaligen Leader-Aktionsgruppen gefördert. Hierbei wurden im Rahmen der sogenannten "Initiative der Lokalen Aktionsgruppen (ILAG) zur Barrierefreiheit" Konzepte und investive Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit mit einem durch das Land um zusätzliche 20 Prozent erhöhten Fördersatz gefördert.