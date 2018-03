"Aber in Frankfurt gibt es Lücken im System", sagt Bernd Fritzsche, der seit über 20 Jahren vollblind ist. In der zentralen U- und S-Bahn-Haltestelle Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt hört das Leitsystem auf der Zwischenebene einfach auf. "Und hat man sich einmal mühsam einen Weg erkämpft, ist beim nächsten Mal möglicherweise die Treppe wegen Bauarbeiten gesperrt", erklärt der 56-jährige Frankfurter.