Allerdings: "Weil der Sturm westwärts von New Orleans an Land gegangen ist, in der Gegend um Lafayette und Baton Rouge, wird er dort das ganze Wasser ablassen, was er aufgeladen hat." Und dort seien die Vorkehrungen gegen den Sturm anders: die Sturmwehre und Dämme seien niedriger als in New Orleans, so Theveßen.



Weil es die ganze Nacht hindurch regnen soll - bis zu 75 Zentimeter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden - könnte beispielsweise Baton Rouge größere Überschwemmungen erleben. In der Gegend leben etwa eine Viertelmillion Menschen. Entwarnung gebe es also noch nicht.