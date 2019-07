ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ist vor Ort in New Orleans. "Barry" sei weit entfernt von dem, was im Jahr 2005 bei Hurrikan "Katrina" passiert war. Das Problem seien nicht die Winde, sagt Elmar Theveßen: "Das Problem ist das Wasser. Der Regen, der vom Himmel fallen wird." Bis zu 75cm pro Quadratmeter würden erwartet. Der Mississippi River habe jetzt schon, so Theveßen weiter, seinen historischen Höchststand erreicht. An einer Stelle sei schon ein Deich gebrochen.