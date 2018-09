Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Linken. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, die Spaltung der Gesellschaft weiter voranzutreiben. "Die wahren Probleme in unserem Land werden ignoriert", sagte Bartsch.



In der Amtszeit Merkels seit 2005 habe sich die Kinderarmut in Deutschland verdoppelt, Millionen Menschen litten unter Abstiegsängsten. Gleichzeitig steige die Zahl der Millionäre. "Diese brutale Ungerechtigkeit macht die Menschen wütend. Die Gesellschaft droht zu kippen."