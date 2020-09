Der Fraktionschef der Bundestagsfraktion der Linken, Dietmar Bartsch, beschreibt den Wahlsieg seiner Partei in Thüringen als "historischen und sensationellen Sieg". Um zu sagen, mit wem Ministerpräsident Bodo Ramelow nun regieren wird, sei es aber noch zu früh, so Bartsch im ZDF.



Außerdem zeigte sich Bartsch stolz, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden sei, was sie als Ziel ausgegeben hatte. Die AfD sei lange nicht so stark wie in Sachsen und Brandenburg.