Der Chemiekonzern BASF will bis Ende 2021 weltweit 6.000 Stellen abbauen. Rund 3.000 Arbeitsplätze sollen in Deutschland wegfallen. Der überwiegende Teil davon entfalle auf den Standort Ludwigshafen, sagte ein BASF-Sprecher in Ludwigshafen. Das Unternehmen wolle die Verwaltung verschlanken sowie Abläufe und Prozesse vereinfachen. Erste