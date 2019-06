Andere Abgeordnete fordern bei Twitter eine Doppelspitze, also die Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz. Nach ZDF-Informationen soll SPD-Außenexptert Ralf Mützenich die Fraktion kommissarisch führen. Eine Festlegung auf die Frage, ob die SPD in der GroKo bleiben oder sie verlassen soll, ist das noch nicht. Auffallend zurückhaltend äußert sich dazu auch Malu Dreyer selbst im ZDFspezial. Doch an der Basis stellen sie diese Frage längst. Mehr als 2.000 Mal wurde der Aufruf von SPDplusplus bisher bei Facebook geteilt. Die Parteispitze wird auf das Grummeln an der Basis über die GroKo antworten müssen.