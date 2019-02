Basketball: Israel - Deutschland

Quelle: dpa

Das Basketballteam von Bundestrainer Henrik Rödl verlor in Israel mit 77:81 (35:36) und braucht eine deutliche Leistungssteigerung in der abschließenden Partie gegen Griechenland. Zudem bereitet Rödl Rückkehrer Paul Zipser Sorgen, der sich erneut an seinem vorbelasteten linken Fuß verletzte.



Das Ticket für China hatte die Nationalmannschaft bereits zuvor gelöst - am Sonntag in Bamberg (18:00 Uhr) besteht gegen die Griechen weiter die Chance auf Platz eins. Niels Giffey (16), Andreas Obst (16) und Zipser (15) führten die Scorerliste der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Tel Aviv an, konnten die zweite Niederlage im elften Spiel aber nicht verhindern.



Die beste Ausgangsposition für die WM-Auslosung am 16. März ist weiter möglich. Die Nationalmannschaft muss den Rückstand aus der 84:92-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen. Das Großevent in China findet vom 31. August bis 15. September statt.