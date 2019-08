Basketball-Trikot aus Obamas Schulzeit.

Quelle: Emily Clements/Heritage Auctions, HA.com/dpa

Ein Basketball-Trikot aus der Schulzeit des früheren US-Präsidenten Barack Obama ist in den USA für 120.000 Dollar versteigert worden. Der neue Besitzer, ein Sammler historischer Sportandenken, wollte anonym bleiben, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas mit.



Das weiß-blaue Trikot trägt die Nummer 23 aus der Saison 1978/79 des Basketball-Teams der Punahou High School auf Hawaii. Das Jersey habe der damals 18-jährige Obama während zahlreicher Spiele benutzt, heißt in der Beschreibung.