Gefängnis, in dem der frühere ETA-Chef Ternera einsitzt.

Die französische Justiz hat den früheren politischen Chef der aufgelösten baskischen Untergrundorganisation ETA, Josu Ternera, in Untersuchungshaft genommen. Das bestätigten Justizkreise der dpa in Paris.



Ermittler hatten Ternera am Vortag in der französischen Alpengemeinde Sallanches nahe den Grenzen zu der Schweiz und Italien festgenommen. Ternera, der mit bürgerlichem Namen Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea heißt, war der meistgesuchte unter den Dutzenden noch flüchtigen "Etarras".