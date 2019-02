"Aber", sagt Otremba auch in seiner Eigenschaft als Angestellter der Stadt, "letzten Endes wollen wir die Lebensqualität in Hamburg steigern, wir wollen nicht nur die Zahlen erhöhen." Und er meint damit sowohl den immensen Zuwachs an Hotelbetten und eben der Touristen, die in diesen übernachten sollen. Doch zunehmend gibt es Ärger mit Anliegern und Bürgern, die sich vor allem in den Sommermonaten an etlichen Wochenenden durch Großveranstaltungen wie "Schlagermove" und "Harley Days" genervt fühlen. Während 2007 die Zahl der Übernachtungen in Hamburg noch bei sieben Millionen lag, werden es 2019 wohl über 14 Millionen sein. Die Elbmetropole hat damit die höchste Zuwachsrate in Deutschland an Übernachtungen.