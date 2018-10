Die Chinesen behaupten, unser Erz enthält nur drei Prozent Kobalt. Auch wenn es zehn Prozent enthält. Und auch beim Gewicht versuchen sie, uns zu betrügen.

Den Weg des Kobalterzes aus dem Kongo untersucht Mathias John, Experte für Rohstoffhandel bei Amnesty International, schon seit Jahren. Eine Studie habe gezeigt, "dass chinesische Unternehmen im Kongo das Erz aus dem Kleinbergbau aufkaufen, das an die Schmelze in China weiterliefern und von dort aus geht das metallische Kobalt dann zu den Herstellern von Akkuteilen und Akkus. Und diese Akkus landen dann am Ende auch in deutschen Elektroautos."



Es liegt also an den Autokonzernen, ihre Lieferketten transparent zu machen und Rohstoffe aus problematischen Quellen zu vermeiden. Sonst beherrschen die Schattenseiten der E-Mobilität alsbald die Diskussion über die neue Technologie.