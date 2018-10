Mehr als 50 Prozent der Lithiumförderung endet heute in Batterien, Tendenz stark steigend. 2017 waren das 208.000 Tonnen. Noch machen Laptops, Smartphones und batteriebetriebene Haushaltsartikel den Löwenanteil aus, doch schon Anfang der 2020er-Jahre werden sich E-Autos an die Spitze setzen. Pro Autobatterie rechnet man mit zehn bis 20 Kilogramm Lithiumkarbonat. Glaubt man den Prognosen, so wird sich die Lithiumnachfrage bis 2027 mindestens verfünffachen.