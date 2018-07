In Thüringen soll eine Fabrik für Batteriezellen gebaut werden. Symbol Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der chinesische Hersteller CATL will Batteriezellen für Elektroautos in Thüringen produzieren. Eine Vereinbarung zu dem Batteriezell-Werk soll im Rahmen der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen unterzeichnet werden. Geplant sei ein Werksneubau der Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), sagte Landes-Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) in Erfurt.



Tiefensee sprach von einer der bedeutendsten Industrie-Investitionen der vergangenen zehn Jahre in Thüringen.