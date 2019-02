Ein Bratwurstmuseum soll nach Mühlhausen umziehen.

Quelle: Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa

Nach öffentlicher Kritik am geplanten Standort für ein Bratwurstmuseum auf dem Gelände eines ehemaligen KZ-Außenlagers im nordthüringischen Mühlhausen prüft die Stadt alternative Standorte. Am Donnerstag hatte der Stadtrat der Änderung des Flächennutzungsplanes zugunsten eines Bratwurstmuseums auf dem ehemaligen KZ-Gelände mit großer Mehrheit zugestimmt.



In dem ehemaligen Außenlager des KZ Buchenwald wurden jüdische Frauen gefangen gehalten und zur Arbeit in einem Rüstungsbetrieb gezwungen.