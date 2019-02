US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

In den USA sieht Präsident Donald Trump die vorläufige Vereinbarung im Haushaltsstreit nicht als einzige Geldquelle für den von ihm geplanten Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Man werde fast 23 Milliarden Dollar für Grenzsicherung bekommen, schrieb Trump in einem Tweet - allerdings ohne Einzelheiten zu nennen, wie er auf diese Summe kommt.



Zugleich deutete er an, er könnte Geld für die Grenze aus anderen Ministerien zusammensuchen und im Zweifel auch einen "Nationalen Notstand" ausrufen, um den Mauerbau voranzutreiben.