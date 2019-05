Neue Wohnhäuser in Rostock. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Für die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten ist vorerst keine Linderung in Sicht. Zwar wurden 2018 erneut mehr Wohnungen errichtet, doch die Zahlen bleiben weiter unter dem Bedarf. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stagnierte 2018 beinahe, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.



Demnach wurden 285.900 Wohnungen fertig - ein kleines Plus von 0,4 Prozent gemessen am Jahr davor. Damit hat die Bundesregierung ihr Ziel von 375.000 neuen Wohnungen pro Jahr abermals verfehlt.