Die Sicherheit der Norderelbbrücke wird überprüft. Archivbild Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Autofahrer müssen am Wochenende auf der A1 und der A7 mit Staus rechnen. Auf der A1 in Richtung Bremen wird zwischen Billstedt und Moorfleet gebaut. Bis Montag werde nur einer der drei Fahrstreifen befahrbar sein, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit.



Auch die Überprüfung der Norderelbbrücke geht weiter. Darum werden dort nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Auf der A7 ist zwischen Quickborn und Hamburg-Schnelsen-Nord eine Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden geplant.