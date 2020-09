Baustellenschild auf dem Flughafen BER. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 20.000 Freiwillige sollen im kommenden Jahr die Betriebsabläufe am Problemflughafen BER testen - mit den Bauarbeiten will Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup bis dahin fertig sein. "Die Komparsen kommen erst im Sommer 2020", sagte er. Die letzten Bauarbeiten und Mängel sollen bereits im Laufe des ersten Quartals beendet sein. 85 Prozent der verbliebenen Mängel an Kabeltrassen seien inzwischen behoben.



Im Oktober 2020 soll der Flughafen dann öffnen - nach 13 Jahren Bauzeit und mit neun Jahren Verspätung.