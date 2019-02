Breitmaulnashorn "Tsavo" hat bereits 300 Kilo abgenommen.

Mehrere Feuerwehrleute haben bei der Untersuchung eines kranken Nashorns assistiert. Der schwergewichtige Patient - der 45-jährige Nashornbulle Tsavo - gehört zum Zirkus Krone, der in München sein Winterquartier hat. Die Einsatzkräfte rückten mit Lufthebekissen und Gurten an, um das zwei Tonnen schwere Tier in aufrechte Position zu heben.



Woran Tsavo, der bereits 300 Kilo abgenommen hat, leidet, soll nun eine Laborprobe klären. Die Untersuchung hat das Nashorn aber gut überstanden.