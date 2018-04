GroKo-Unterhändler der Arbeitsgruppe Wohnungsbau und Mieten. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die GroKo-Unterhändler haben nach Worten von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei den Gesprächen große Fortschritte erzielt. "Ich glaube, wir sind große Schritte vorangekommen in zentralen Themenfeldern", bilanzierte Müller im ZDF heute journal.



Er lobte die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe Bauen und Mieten. Müller sprach von einem "Neuanfang in der Bau- und Mietenpolitik". Union und SPD hatten sich am Sonntag auf ein Milliarden-Paket gegen Wohnungsmangel geeinigt.