Am Vormittag hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nach der diesjährigen Dürreperiode den Landwirten finanzielle Hilfe in Höhe von 340 Millionen Euro zugesagt. Dafür erklärte sie die Trockenphase "zu einem Witterungsereignis von nationalem Ausmaß". Das ist Voraussetzung dafür, dass neben den Ländern auch der Bund Direkthilfen an die landwirtschaftlichen Betriebe zahlen kann. Bund und Länder schätzen den entstanden Schaden auf 680 Millionen Euro. Am stärksten betroffen sind Schleswig-Holstein (Ernteertrag von minus 31 Prozent), Brandenburg (minus 27 Prozent), Sachsen-Anhalt (minus 26 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus 25 Prozent). Jeder 25. landwirtschaftliche Betrieb, etwa 10.000 insgesamt, sind nach Einschätzung der Länder in ihrer Existenz bedroht.