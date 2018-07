Landwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) will am Mittwoch im Bundeskabinett über die Lage berichten. Vor möglichen Hilfen wolle sie aber die Ende August erwartete Erntebilanz abwarten, bekräftigte Klöckner. Grundsätzlich gehe es hier um "eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", erkannte sie an. Allerdings gebe es in den Bundesländern teilweise "ein sehr unterschiedliches Bild". Zudem lägen aus einigen Ländern noch keine Daten über Ernteausfälle vor.