Klimaaktivisten vor dem Berliner Verwaltungsgericht.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Drei Bauernfamilien und Greenpeace sind mit dem Versuch gescheitert, die Bundesregierung vor Gericht zu mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz zu zwingen. Das Berliner Verwaltungsgericht wies ihre Klage ab, ließ aber Berufung zu.



Die Familien von der Nordsee-Insel Pellworm, aus dem Alten Land in Niedersachsen sowie aus der Lausitz in Brandenburg und Greenpeace hatten die Bundesregierung verklagt, weil Deutschland sein Klimaschutz-Ziel für 2020 verpasst und sie sich von der Erderhitzung in ihrer Existenz bedroht sehen.