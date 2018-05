Christian Schmidt (CSU), Bundeslandwirtschaftsminister, fordert ebenfalls eine Regulierung, wenn der Bestand der Wölfe weiter steigt. Sein Argument: der Schutz der Bevölkerung. "Hier gilt: keine Experimente, sondern das Prinzip Verantwortung. Es kann einen Punkt geben, an dem die Wolfs-Population so groß wird, dass wir eingreifen müssen." Jeder kennt das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf. So appellieren die Befürworter der Jagdfreigabe an die Kindheitserinnerungen der Bürger: Der Wolf als blutrünstiges, aggressives Raubtier.