In dem am Montag veröffentlichten globalen Bericht hatte der Weltbiodiversitätsrat IPBES in Paris festgestellt, dass von geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit rund eine Million vom Aussterben bedroht sind. In Deutschland stehe vor allem die Landwirtschaft in der Pflicht, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Rande eines Treffens von G7-Umweltministern im französischen Metz. Es gehe um nichts Geringeres "als darum, dass wir auf dieser Erde überleben". Wie beim Klimaschutz werde es ein "weltweites Abkommen" brauchen, um das Artensterben zu bremsen, erklärte Schulze.