Mit Hunderten Traktoren und kilometerlangen Konvois haben Bauern am Dienstag in vielen Regionen Deutschlands gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Bei der zentralen Kundgebung in der Bonner Innenstadt versammelten sich Tausende Teilnehmer. Einige von ihnen hatten sich schon am Vorabend auf den Weg in die ehemalige Bundeshauptstadt gemacht. Auch in München, Hannover, Stuttgart und vielen anderen Städten kamen Landwirte mit ihren Treckern zusammen. "Auflagenflut nimmt uns den Mut", war auf Schildern zu lesen. Der Protest richtete sich nicht zuletzt gegen strengere Regeln zum Umwelt- und Naturschutz.