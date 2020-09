Traktoren bei Bauernprotesten in Nürnberg.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Nach einer Demo von Landwirten in Nürnberg gibt es Ärger um Banner mit in rechtsextremen Kreisen verwendeten Symbolen an einzelnen Traktoren. Sebastian Dickow, Veranstalter der Protestaktion, bestätigte, dass einzelne Teilnehmer mit Transparenten aufgefallen waren.



Im Netz kursierten zuvor Fotos von Traktoren, an denen Plakate mit eisernen Kreuzen, einem Adler und den Sprüchen "Die Wahrheit siegt" oder "Klagt nicht, kämpft" hingen. "Wir haben den Leuten gesagt, sie sollen gefälligst ihre Banner abnehmen", so Dickow.