Deutlich zu erkennen sind die Nachwirkungen der Dürre von 2018 beim Winterraps, Deutschlands wichtigster Ölpflanze. Die Anbaufläche in diesem Jahr liegt nach Angaben des Bauernverbandes um rund 30 Prozent unter der Fläche des Vorjahres. Das liegt daran, dass die Aussaat vielerorts in der großen Hitze schlicht keinen Sinn gemacht hätte.



Durch Niederschläge und den vergleichsweise kühlen Mai sehen die Prognosen für Getreide zwar recht gut aus. Bei Mais und Zuckerrüben aber ist die Voraussage schwieriger. "Da kommt es darauf an, wie die nächsten Wochen verlaufen. Wenn es da nicht regnet, sieht es wieder kritisch aus", sagt Wolfgang Janssen. Und dass es kritisch werden kann, hat beispielsweise der Juni gezeigt. Denn der war der wärmste Juni seit Beginn der systematischen Temperaturaufzeichnungen. In Frankreich wurde mit 45,9 Grad ein neuer Temperaturrekord gemessen.