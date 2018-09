Entwurf für geplantes Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin. Quelle: Milla & Partner/dpa

In den geplanten Bau des Einheits- und Freiheitsdenkmals in Berlin kommt wieder Bewegung. Die Oberste Bauaufsicht verlängerte die Baugenehmigung für die sogenannte Einheitswippe. Für den 26. September soll das Projekt laut einer SPD-Sprecherin auf die Tagesordnung des Haushaltsausschusses. Nach Freigabe der Gelder könnte der Bau dann beginnen.



Das Denkmal soll vor dem rekonstruierten Berliner Schloss entstehen und an die Deutsche Einheit erinnern. Seit 20 Jahren wird darum gestritten.