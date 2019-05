Plakat der Ausstellung zu Oskar Schlemmer in Gotha.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha widmet dem Bauhaus-Meister Oskar Schlemmer eine Ausstellung. "Oskar Schlemmer - Das Bauhaus und der Weg in die Moderne" zeigt rund 80 Werke aus allen Schaffensphasen und -bereichen des heute als Multitalent gefeierten, von den Nazis abgelehnten Künstlers Schlemmer (1888-1943).



"Es sind äußerst seltene Werke zu sehen", sagte Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke. Der Schwerpunkt der Schau liegt auf den 20er und 30er Jahren. Sie wird am Samstag eröffnet.