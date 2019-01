In Berlin etwa, wo mehr als drei Mal so viele Menschen leben als im kleinen Saarland, gingen im Zeitraum September bis November nur 619 Förderanträge ein. Im Saarland waren es 622 Anträge. In Hamburg wurden 405 Anträge verzeichnet. In Ostdeutschland liegt Sachsen (1.755) vorn, gefolgt von Brandenburg (1.535), das an Berlin grenzt. Die ebenfalls eher ländlich geprägten West-Bundesländer Hessen (2.972) und Rheinland-Pfalz (2.410) liegen in der Mitte.