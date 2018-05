Edelkastanie Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Esskastanie mit ihren kugelig-braunen Früchten ist der Baum des Jahres 2018. Nach der Fichte werde damit eine Baumart ins Bewusstsein gerückt, die in Deutschlands Wäldern nicht überall ins Auge steche, teilte die Stiftung Baum des Jahres in Berlin mit.



Esskastanien wachsen vor allem in Weinbaugebieten wie der Pfalz, aber auch in vielen Parks und Gärten. Sie können rund 30 Meter hoch und mehrere Hundert Jahre alt werden. Die Aktion "Baum des Jahres" gibt es seit 1989.