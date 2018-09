Arbeiter in Katar sollen monatelang kein Gehalt bekommen haben. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In Katar hat eine Firma, die am Bau eines Stadtprojekts für die Fußball-WM beteiligt ist, laut Amnesty International ihren Arbeitern monatelang keinen Lohn gezahlt. Die Arbeitsmigranten aus Indien, Nepal und den Philippinen warteten seit 2017 auf ihre Gehälter von der Baufirma Mercury Mena.



Viele Arbeitsmigranten seien in Katar mittellos gestrandet, ohne Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren. Zudem habe Mercury Mena keine Aufenthaltsgenehmigungen für die Mitarbeiter beantragt.