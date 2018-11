Eine Visualisierung zeigt die Räumlichkeiten der Ausstellung.

Quelle: /Tamschick Media + Space GmbH/dpa

Ob Frau Holle, die es aus Kissen schneien lässt, oder Hänsel und Gretel, die im Wald eine böse Hexe überlisten - seit Generationen wachsen Menschen mit den Märchen der Brüder Grimm auf. In Hamburg hat der Bau einer mobilen Eventhalle begonnen, in der Besucher vom Frühjahr an in die Welt ihrer Fabelhelden eintauchen können.



Die "Märchenwelten - Das Vermächtnis der Brüder Grimm" wollen drei Jahre lang in der HafenCity bleiben. Pro Jahr erwarten die Veranstalter rund 300.000 Besucher.