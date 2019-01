Weniger als 5,7 Millionen Menschen beziehen Hartz IV - die meisten, ohne arbeitslos zu sein. Ein Jahr oder länger arbeitslos sind etwa 764.000 Menschen, 97.000 weniger als vor einem Jahr. Kritiker der aktuellen Vorstöße für eine Großreform wenden ein: Auch ein neues Hilfssystem für Arbeitslose müsste ähnlich aussehen wie heute. Denn wer Sozialleistungen als Steuerzahler finanziert, müsse dies auch als gerecht empfinden. Ohne Regeln für Betroffene entstehe auch keine Eigeninitiative. Und dass viele Menschen in Deutschland nicht viel Arbeitslohn bekommen, liege nicht nur an einem niedrigen Lohnniveau. So gibt es zwar 1,1 Millionen Menschen, die mit Grundsicherung ihren Lohn aufstocken. Aber nur 54.000 von ihnen sind vollzeitbeschäftigt und alleinstehend - bekommen also mit einem Vollzeitjob wirklich nicht genug heraus am Monatsende. Verteidiger des jetzigen Systems sagen auch, dass Grundsicherung immer etwas niedriger sein müsse, als ein niedriger, aber zulässiger Arbeitslohn. Denn sonst würde sich Arbeit nicht lohnen.