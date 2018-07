2000 Jahre alte Amphoren in Mainz entdeckt. Quelle: LBBW Immobilien/dpa

Bauarbeiter haben rund 2.000 Jahre alte Amphoren in Mainz entdeckt. Archäologen legten 45 tönerne Gefäße bei Aushubarbeiten für ein Büroensemble im neuen Stadtviertel Zollhafen frei.



Die lehmfarbenen Amphoren, in denen Öl, Wein und Fischsauce aus dem Mittelmeerraum nach Mainz transportiert worden war, wurden anschließend wohl als Baumaterial verwendet, um den Baugrund trocken zu legen und zu stabilisieren. Die antiken Gefäße kamen für weitere Untersuchungen in die Landesarchäologie in Mainz.