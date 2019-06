Bei größeren Baustellen sehe in der Regel ein Lärmgutachten Auflagen zum Schutz der Anwohner vor. Bei den Planungen werde grundsätzlich auf möglichst wenig Lärmbelastung geachtet. So werde beispielsweise geprüft, ob sogenannte Rottenwarnanlagen, die Bauarbeiter auf herannahende Züge hinwiesen, durch leisere Verfahren ersetzt werden könnten.Grundsätzlich versucht die Bahn laut dem Sprecher, laute Nachtarbeit zu vermeiden. Andernfalls würden Anwohner etwa mit Flugblättern in Briefkästen zuvor informiert. Teils würden mobile Lärmschutzwände eingesetzt. "Weitere sind derzeit in der Erprobung."