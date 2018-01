Israel genehmigt neue Siedlerwohnungen im Westjordanland. Quelle: Iyad Al Hashlamoun/EPA/dpa

Israel hat nach Angaben einer israelischen Menschenrechtsorganisation 1.122 neue Wohnungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Das zuständige Komitee habe den Bauplänen in 20 Siedlungen und Außenposten zugestimmt, teilte Peace Now mit.



Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hatte mitgeteilt, den Bau von 1.285 Wohnungen zur Genehmigung vorzubringen und die Planung weiterer 2.500 vorantreiben zu wollen. Die 1.285 Wohnungen sollten noch in diesem Jahr gebaut werden.