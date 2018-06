Schraubenhändler Reinhold Würth investiert nicht mehr in den USA. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Bauzulieferer Würth will in den USA vorerst nicht mehr investieren. Das sagte Firmenpatriarch Reinhold Würth der "Bild am Sonntag". "Dort machen wir mit 1,8 Milliarden Euro 14 Prozent unseres Jahresumsatzes, trotzdem möchte ich das Engagement in Amerika nicht weiter vergrößern."



Grund für die Entscheidung sei in erster Linie die allgemeine, unsichere politische Lage. "Ich habe gesagt, wir warten ab, ob Präsident Trump in vier Jahren wiedergewählt wird. Würth kehrt zurück, wenn er geht."