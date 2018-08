Die andere Erzählung handelt von Risiken der Monsanto-Übernahme. Hier geht es beispielsweise um die Frage, ob der aktuelle Pfad der industriellen Landwirtschaft nachhaltig und auch in Zukunft gewollt ist. Und um die Frage eines umstrittenen Pflanzenschutzmittels namens "Roundup". Denn das enthält Glyphosat, was im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Niemand geringeres als die Weltgesundheitsorganisation befand, dass Glyphosat "wahrscheinlich" krebserregend sei. Dieser Sichtweise sind nun amerikanische Richter gefolgt: Ein Gericht in San Francisco hat Monsanto verurteilt, weil der Konzern nicht ausreichend vor den Risiken des Einsatzes von glyphosathaltigen Pestiziden des Konzerns gewarnt habe. 289 Millionen Dollar Strafe stehen nach dem Urteil nun im Raum, der Konzern hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.



Nichtsdestotrotz: Anleger an der Börse flüchten in Scharen, werfen Papiere der Monsanto-Mutter in hohem Bogen aus ihren Depots. Im zweistelligen Prozentbereich liegen die Verluste an der Börse in Frankfurt zeitweise - durchaus ungewöhnlich für einen DAX-Konzern. "Das ist ein Absturz, weil man eine Strafe in dieser Größenordnung nicht erwartet hat", sagt Aktienhändler Oliver Roth aus dem Wertpapierhandelshaus Oddo Seydler. "Nun sehen wir, dass die Risiken größer sind, als man das im Vorfeld zumindest von Seiten der Bayer-Führung gehört hat." Das Risiko lässt sich auch auf andere Weise wirtschaftlich beziffern: Im vergangenen Geschäftsjahr hat Monsanto rund ein Viertel seiner Umsätze im Geschäftsbereich "Agricultural Productivity" gemacht - rund 3,7 Milliarden Dollar. Die Umsätze verdanken sich im Wesentlichen dem Vertrieb glyphosathaltiger Pestizide.