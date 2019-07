Oder aber, geht der Konzern bis zum höchsten Gericht in Washington, dem Supreme Court der USA, und hofft dort auf völligen Freispruch vom Krebsrisiko seines Mittels? Riskant, und womöglich das Ende von Bayer. Eine Aufspaltung des Konzerns in seine Einzelsparten ist längst nicht mehr undenkbar. Großaktionäre wie etwa Fondsanleger blicken sehr kritisch auf ihr angelegtes Kapital – das gerade von US-Richtern an zahlreiche Kläger verteilt zu werden droht.