In einem anderen Prozess hatte im August eine Jury in San Francisco Monsanto zur Zahlung von Schadenersatz an den früheren Schulhausmeister Dewayne Johnson verurteilt. Dieser Prozess fand jedoch vor einem kalifornischen Regionalgericht statt und hatte deshalb weniger weitreichende Implikationen für andere anhängige Klagen. Bayer ist gegen das Urteil zum Fall Johnson in die Berufung gegangen.