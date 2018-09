"Super" werden Taifune genannt, wenn die mittlere Windgeschwindigkeit über 240 km/h liegt. Bei "Mangkhut" ist das der Fall, er brachte es schon auf 280 km/h. Kurz vor Landgang sind es 260 km/h, in Böen sogar um 300 km/h. Landgang ist der Moment, wenn das Auge - also das wind- und wolkenfreie Zentrum des Wirbelsturms - erstmals auf Land trifft. Das passiert in der Nacht zum Samstag, ganz im Norden der Insel Luzon.