In einem ersten Verfahren in der vergangenen Woche hatten die Geschworenen festgestellt, dass das glyphosathaltige Mittel "Roundup" ein "wesentlicher Faktor" für den Lymphdrüsenkrebs des Klägers, des 70-Jährigen Edwin Hardeman ist. Nun hat das Gericht in einem zweiten Schritt entschieden, inwieweit der Hersteller des Pestizids, die Bayer-Tochter Monsanto, dafür haftbar gemacht werden kann. Die Antwort der Geschworenen fällt mit der Schadensersatzsumme von 80,3 Millionen Dollar klar aus. Und sie bedeutet nichts Gutes für Bayer und Monsanto.



Der Grund: Bei dem zweigeteilten Verfahren handelt es sich um einen richtungsweisenden "Bellwether Case", grob übersetzt ein "Leithammel-Verfahren". Im US-amerikanischen Recht ist Bellwether eine Art Musterfall, an dem sich andere Kläger orientieren können. Solche Fälle sollen dabei helfen, anderen Klägern einen Maßstab für mögliche Vergleichszahlungen an die Hand zu geben. Allein bei dem zuständigen Richter in San Francisco sind rund 800 ähnlich gelagerte Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt.