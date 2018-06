Der Name Monsanto werde nach der Fusion "als Unternehmensname nicht fortgeführt", teilte der Pharma- und Agarchemiekonzern Bayer am Montag mit. Am Donnerstag soll die Übernahme des US-Saatgutkonzerns demnach abgeschlossen sein. "Bayer wird am 7. Juni der alleinige Eigentümer der Monsanto Company", teilte das Leverkusener Unternehmen mit. Der Kaufpreis liege derzeit bei 63 Milliarden Dollar. Bis dahin war die Übernahme stets auf 62,5 Milliarden Dollar (rund 50 Milliarden Euro) beziffert worden.